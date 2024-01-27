Kilis'te Alzheimer hastası yaşlı adam ölü bulundu

Kilis'in Polateli ilçesinde kaybolan Alzheimer hastası yaşlı adamın cesedine ulaşıldı.

Polateli ilçesinde dün Alzheimer hastası M.Ç’nin (88) kaybolması üzerine çalışma başlatıldı.

Jandarma ekiplerince yapılan arama çalışması sonucunda, M.Ç’nin cesedi Kızılgöl köyü bölgesinde bulundu.

M.Ç’nin cesedi, otopsi için Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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