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        Kilis'te Alzheimer hastası yaşlı adam ölü bulundu

        Kilis'in Polateli ilçesinde kaybolan Alzheimer hastası yaşlı adamın cesedine ulaşıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 16:31 Güncelleme: 27.01.2024 - 16:31
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        Kilis'te Alzheimer hastası yaşlı adam ölü bulundu
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        Kilis'in Polateli ilçesinde kaybolan Alzheimer hastası yaşlı adamın cesedine ulaşıldı.

        Polateli ilçesinde dün Alzheimer hastası M.Ç’nin (88) kaybolması üzerine çalışma başlatıldı.

        Jandarma ekiplerince yapılan arama çalışması sonucunda, M.Ç’nin cesedi Kızılgöl köyü bölgesinde bulundu.

        M.Ç’nin cesedi, otopsi için Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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