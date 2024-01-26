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        Kilis'in yüksek kesimlerine kar yağdı

        Kilis'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 15:16 Güncelleme: 26.01.2024 - 15:16
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        Kilis'in yüksek kesimlerine kar yağdı
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        Kilis'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

        Musabeyli ilçesine bağlı Delifakıkaradut, Körahmethöyüğü, Çakmak ve Bozkaya köylerinde etkili olan kar yağışı bölgeyi beyaza bürüdü.

        İl Özel İdaresine bağlı ekipler, köy yollarında çalışmalarını sürdürüyor.

        Özel İdare Genel Sekreteri Murat Küçükoğlu, AA muhabirine, ekiplerin görevlerinin başında olduğunu ve iş makineleriyle yollarda kar temizleme çalışmaları yaptığını belirtti.

        Şu an itibarıyla tüm yolların açık olduğunu ifade eden Küçükoğlu, köy yollarında her türlü tedbirin alındığını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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