Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kilis Haberleri

        Kilis'te terör operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

        Kilis'te, terör örgütü PKK/PYD/YPG üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 13:12 Güncelleme: 29.01.2024 - 13:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kilis'te terör operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kilis'te, terör örgütü PKK/PYD/YPG üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin PKK/PYD/YPG'nin faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmaları sonucu örgüt üyesi olduğu öne sürülen N.E. Elbeyli ilçesinde yakalandı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Kilisedeki saldırıda yeni detaylar ortaya çıktı!
        Kilisedeki saldırıda yeni detaylar ortaya çıktı!
        Fenerbahçe transferi açıkladı
        Fenerbahçe transferi açıkladı
        "İstanbul'u dünya yıldızı haline getireceğiz"
        "İstanbul'u dünya yıldızı haline getireceğiz"
        Fed'den faiz indirimi sinyali gelir mi
        Fed'den faiz indirimi sinyali gelir mi
        Dağdan gelen ölüm! Kaya camdan girdi
        Dağdan gelen ölüm! Kaya camdan girdi
        Dünyanın en iyi 100 plajı! Türkiye'den bir koy listede
        Dünyanın en iyi 100 plajı! Türkiye'den bir koy listede
        Volvo'nun Çinli kardeşi Türkiye'ye geliyor
        Volvo'nun Çinli kardeşi Türkiye'ye geliyor
        Kar geldi ama... İşte hava son durum
        Kar geldi ama... İşte hava son durum
        Emekliye temmuz ayında ekstra artış olacak mı?
        Emekliye temmuz ayında ekstra artış olacak mı?
        Gelir dağılımında tarihi bozulma
        Gelir dağılımında tarihi bozulma
        "Dzeko uykuda, Cengiz nöbette"
        "Dzeko uykuda, Cengiz nöbette"
        100 bin TAG sürücüsünü kutladı
        100 bin TAG sürücüsünü kutladı
        "Yunanistan gibi"
        "Yunanistan gibi"
        Londra'da "Gazze için Küresel Vicdan Konferansı"
        Londra'da "Gazze için Küresel Vicdan Konferansı"
        Kadro dışı kaldı, formayı kaptı, rekor kırdı
        Kadro dışı kaldı, formayı kaptı, rekor kırdı
        Icardi dönüyor!
        Icardi dönüyor!
        X'ten kaldırıldı
        X'ten kaldırıldı
        'Otomotivde asıl tehdit Çin değil Fas'tır'
        'Otomotivde asıl tehdit Çin değil Fas'tır'
        Ünlü oyuncunun gizemli arkadaşı
        Ünlü oyuncunun gizemli arkadaşı
        Emekli EYT’linin kıdem tazminatı hakkı
        Emekli EYT’linin kıdem tazminatı hakkı

        Benzer Haberler

        Kilis´te, PKK/YPG şüphelisi tutuklandı
        Kilis´te, PKK/YPG şüphelisi tutuklandı
        Kilis'te, kayıp Alzheimer hastası ölü bulundu
        Kilis'te, kayıp Alzheimer hastası ölü bulundu
        Kilis'te Alzheimer hastası yaşlı adam ölü bulundu
        Kilis'te Alzheimer hastası yaşlı adam ölü bulundu
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Depremde iş yeri hasar gören kadın, Ki...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Depremde iş yeri hasar gören kadın, Ki...
        Kilis'in yüksek kesimlerine kar yağdı
        Kilis'in yüksek kesimlerine kar yağdı
        Kilis'te beton mikseri ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü
        Kilis'te beton mikseri ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü