Kilis'te terör operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Kilis'te, terör örgütü PKK/PYD/YPG üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin PKK/PYD/YPG'nin faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmaları sonucu örgüt üyesi olduğu öne sürülen N.E. Elbeyli ilçesinde yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

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