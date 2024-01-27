Kilis'te, kayıp Alzheimer hastası ölü bulundu

KİLİS'in Polateli ilçesinde dünden beri haber alınamayan Alzheimer hastası Mustafa Çelik (85) evinden yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta, arazide ölü bulundu.

Polateli´nde dün akşam saatlerinden beri haber alınamayan Alzheimer hastası Mustafa Çelik'in yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi´ne bildirdi. Ekipler, Çelik'in evinin olduğu bölgede arama çalışması başlattı. 40 emniyet, 60 jandarma, 16 AFAD gönüllüsü ve 11 AFAD personeli ile 9 saat süren arama çalışması sonucunda kayıp Mustafa Çelik, evinden 3 kilometre uzaklıktaki kırsal alanda ölü bulundu. Çelik'in cenazesi otopsi için Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

DHA-Güvenlik - Türkiye-Kilis - Reşit ÇELEBİOĞLU

2024-01-27 16:39:45