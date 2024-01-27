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        Kilis'te, kayıp Alzheimer hastası ölü bulundu

        KİLİS'in Polateli ilçesinde dünden beri haber alınamayan Alzheimer hastası Mustafa Çelik (85) evinden yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta, arazide ölü bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 16:40 Güncelleme: 27.01.2024 - 16:45
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        Kilis'te, kayıp Alzheimer hastası ölü bulundu
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        KİLİS'in Polateli ilçesinde dünden beri haber alınamayan Alzheimer hastası Mustafa Çelik (85) evinden yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta, arazide ölü bulundu.

        Polateli´nde dün akşam saatlerinden beri haber alınamayan Alzheimer hastası Mustafa Çelik'in yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi´ne bildirdi. Ekipler, Çelik'in evinin olduğu bölgede arama çalışması başlattı. 40 emniyet, 60 jandarma, 16 AFAD gönüllüsü ve 11 AFAD personeli ile 9 saat süren arama çalışması sonucunda kayıp Mustafa Çelik, evinden 3 kilometre uzaklıktaki kırsal alanda ölü bulundu. Çelik'in cenazesi otopsi için Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

        DHA-Güvenlik - Türkiye-Kilis - Reşit ÇELEBİOĞLU

        2024-01-27 16:39:45

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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