Doncic, bir maçta attığı 73 sayıyla NBA efsaneleri arasına girdi

Efsane isimlerden Kobe Bryant, Los Angeles Lakers formasıyla 2006'da Toronto Raptors'a karşı kaydettiği 81 sayıyla NBA tarihinde bir maçta en fazla sayı atan ikinci oyuncu konumunda bulunuyor.

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NBA'de bir maçta en fazla sayı atan oyuncular listesinde Chamberlain, ilk 5 performansın 4'üne sahip durumda. Chamberlain, 1962'de bir maçta attığı 100 sayı dışında 1961'de 78, 1962'de ise 2 kez 73 sayı kaydetme başarısı gösterdi.