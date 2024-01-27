Hem korkuttu hem gülümsetti! O anlar kamerada! Bitlis'te, lokantasının önünü temizleyen bir vatandaş, çatıdan düşen kar kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Korkutan ve gülümseten o anlar, güvenlik kamerasına yansıdı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 27.01.2024 - 15:27 Güncelleme: 27.01.2024 - 15:34 facebook

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