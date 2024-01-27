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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika kar haberleri: Bitlis'te çatıdan düşen kar kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldu! O anlar kamerada!

        Hem korkuttu hem gülümsetti! O anlar kamerada!

        Bitlis'te, lokantasının önünü temizleyen bir vatandaş, çatıdan düşen kar kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Korkutan ve gülümseten o anlar, güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 15:27 Güncelleme: 27.01.2024 - 15:34
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        Hem korkuttu hem gülümsetti! O anlar kamerada!
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        Bitlis'te etkili olan kar, ulaşımı aksatıp yaşamı olumsuz yönde etkiledi. Çatılarda biriken kar yığınları, ise tehlikeye neden oluyor.

        KAR YIĞININI TEMİZLİYORDU

        DHA'da yer alan habere göre Hüsrev Paşa Mahallesi'nde, çatıdan lokantasının önüne düşen kar yığınını temizlemek için dışarı çıkan bir vatandaş, ikinci kez düşen kar kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

        GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

        Koşarak kardan kaçan vatandaşın temizlediği kaldırımın tekrar karla kapanması güvenlik kamerasına yansıdı.

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