Galatasaray'da sıcak saatler! Sağ bek ve sol beke transferler yolda

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ASSIGNON KİMDİR? Kariyerine Rennes'in altyapısında başlayan Assignon, 2020-2021 sezonunun ikinci yarısında Bastia'ya kiralandıktan sonra Rennes'in B takımına geri döndü. 2021-2022 sezonunda A takıma yükselen genç sağ bek, bu sezon forma giydiği 21 resmi maçta 2 gol atıp, 2 de asist yaptı.

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Rennes ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Assignon'un güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro olarak gösteriliyor.