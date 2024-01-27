Galatasaray'da sıcak saatler! Sağ bek ve sol beke transferler yolda
Sacha Boey'i Bayern Münih'e göndermeye hazırlanan Galatasaray'da, sıcak gelişmeler yaşanıyor. Boey'in yerini doldurmak isteyen sarı-kırmızılılar, Fransa'dan sürpriz bir ismi gündemine alırken, sol beke ise iki takviye birden düşünülüyor.
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Galatasaray'da ara transfer dönemi hareketlendi.
Sacha Boey'in transferi konusunda Alman devi Bayern Münih'le anlaşma aşamasına gelen sarı-kırmızılı yönetim, kadrosunu güçlendirmek için de çalışmalarına hız verdi.
Boey'in yerine sağ beke mutlaka takviye yapacak olan Cimbom, tıpkı Boey'de olduğu gibi rotasını yine Fransız ekibi Rennes'e çevirdi.
Sarı-kırmızılıların, Rennes forması giyen Fransız sağ bek Lorenz Assignon'u gündemine aldığı öğrenildi.
Rennes'de ilk 11'deki yerini kaybeden 24 yaşındaki Assignon'un bu nedenle takımdan ayrılmak istediği belirtilirken, Galatasaray'ın yetenekli futbolcuyu transfer etmek için girişimlerine başladığı ifade edildi.
Ancak şu an için Rennes'in bonservis beklentisi ile Galatasaray'ın düşündüğü meblağ arasında fark var...
ASSIGNON KİMDİR?
Kariyerine Rennes'in altyapısında başlayan Assignon, 2020-2021 sezonunun ikinci yarısında Bastia'ya kiralandıktan sonra Rennes'in B takımına geri döndü. 2021-2022 sezonunda A takıma yükselen genç sağ bek, bu sezon forma giydiği 21 resmi maçta 2 gol atıp, 2 de asist yaptı.
Rennes ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Assignon'un güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro olarak gösteriliyor.
SOL BEKTE BERKAY'A TEKLİF, RIDVAN VE ACUNA DA GÜNDEMDE
Öte yandan Galatasaray yönetimi, sol bek transferi konusunda da çalışmalarını sürdürüyor. Angelino ile yolları ayırmayı planlayan sarı-kırmızılılar, bu bölgeye en az iki takviye birden yapmak istiyor.
Galatasaray yönetimi bu doğrultuda Almanya Bundesliga ekibi Freiburg'da forma giyen Berkay Yılmaz için resmi teklifte bulundu.
Sarı-kırmızılılar, 19 yaşındaki gurbetçi futbolcu için Alman kulübünden yanıt bekliyor.
RIDVAN YILMAZ'LA GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
Galatasaray, İskoç ekibi Glasgow Rangers'ta forma milli futbolcu Rıdvan Yılmaz için de görüşmelerine devam ediyor.
23 yaşındaki yıldız oyuncu, Galatasaray'ın sol bek listesinde hala ilk sırada yer alıyor.
Öte yandan Cimbom'un gündemine gelen son isim ise Marcos Acuna oldu.
İspanya La Liga ekibi Sevilla'da forma giyen 32 yaşındaki Arjantinli yıldız için kiralama opsiyonu düşünülüyor.