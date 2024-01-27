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        Galatasaray'da sıcak saatler! Sağ bek ve sol beke transferler yolda

        Sacha Boey'i Bayern Münih'e göndermeye hazırlanan Galatasaray'da, sıcak gelişmeler yaşanıyor. Boey'in yerini doldurmak isteyen sarı-kırmızılılar, Fransa'dan sürpriz bir ismi gündemine alırken, sol beke ise iki takviye birden düşünülüyor.

        ccelik@haberturk.com
        Giriş: 27.01.2024 - 10:21 Güncelleme: 27.01.2024 - 10:21
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        Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Galatasaray'da ara transfer dönemi hareketlendi.

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        Sacha Boey'in transferi konusunda Alman devi Bayern Münih'le anlaşma aşamasına gelen sarı-kırmızılı yönetim, kadrosunu güçlendirmek için de çalışmalarına hız verdi.

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        Boey'in yerine sağ beke mutlaka takviye yapacak olan Cimbom, tıpkı Boey'de olduğu gibi rotasını yine Fransız ekibi Rennes'e çevirdi.

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        Sarı-kırmızılıların, Rennes forması giyen Fransız sağ bek Lorenz Assignon'u gündemine aldığı öğrenildi.

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        Rennes'de ilk 11'deki yerini kaybeden 24 yaşındaki Assignon'un bu nedenle takımdan ayrılmak istediği belirtilirken, Galatasaray'ın yetenekli futbolcuyu transfer etmek için girişimlerine başladığı ifade edildi.

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        Ancak şu an için Rennes'in bonservis beklentisi ile Galatasaray'ın düşündüğü meblağ arasında fark var...

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        ASSIGNON KİMDİR?

        Kariyerine Rennes'in altyapısında başlayan Assignon, 2020-2021 sezonunun ikinci yarısında Bastia'ya kiralandıktan sonra Rennes'in B takımına geri döndü. 2021-2022 sezonunda A takıma yükselen genç sağ bek, bu sezon forma giydiği 21 resmi maçta 2 gol atıp, 2 de asist yaptı.

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        Rennes ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Assignon'un güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro olarak gösteriliyor.

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        SOL BEKTE BERKAY'A TEKLİF, RIDVAN VE ACUNA DA GÜNDEMDE

        Öte yandan Galatasaray yönetimi, sol bek transferi konusunda da çalışmalarını sürdürüyor. Angelino ile yolları ayırmayı planlayan sarı-kırmızılılar, bu bölgeye en az iki takviye birden yapmak istiyor.

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        Galatasaray yönetimi bu doğrultuda Almanya Bundesliga ekibi Freiburg'da forma giyen Berkay Yılmaz için resmi teklifte bulundu.

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        Sarı-kırmızılılar, 19 yaşındaki gurbetçi futbolcu için Alman kulübünden yanıt bekliyor.

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        RIDVAN YILMAZ'LA GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

        Galatasaray, İskoç ekibi Glasgow Rangers'ta forma milli futbolcu Rıdvan Yılmaz için de görüşmelerine devam ediyor.

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        23 yaşındaki yıldız oyuncu, Galatasaray'ın sol bek listesinde hala ilk sırada yer alıyor.

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        Öte yandan Cimbom'un gündemine gelen son isim ise Marcos Acuna oldu.

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        İspanya La Liga ekibi Sevilla'da forma giyen 32 yaşındaki Arjantinli yıldız için kiralama opsiyonu düşünülüyor.

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