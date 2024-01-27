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        Haberler Gündem 3. Sayfa KORKUNÇ OLAY | Katil de maktul de 16 yaşında! Öldüren şaka! - Şanlıurfa haberleri

        Katil de maktul de 16 yaşında! Öldüren şaka!

        Şanlıurfa'da, 16 yaşındaki Yakup Kaçar silahla şaka yapan arkadaşı aynı yaştaki M.C.'nin elindeki tabancanın ateş alması sonucu göğsünden vuruldu. Yakup Kaçar kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, M.C., gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 14:20 Güncelleme: 27.01.2024 - 14:20
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        Katil de maktul de 16 yaşında! Öldüren şaka!
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        Şanlıurfa'da olay sabah saatlerinde Dağyanı Mahallesi'nde meydana geldi. M.C. (16), arkadaşı Yakup Kaçar´ın (16) evine ziyarete gitti.

        TABANCAYI ARKADAŞINA DOĞRULTTU

        DHA'da yer alan habere göre çıktıkları evin bahçesinde M.C., iddiaya göre yanındaki tabancayı şaka amacıyla Yakup Kaçar'a doğrulttu.

        KURŞUN GÖĞSÜNE İSABET ETTİ

        Bu sırada tabanca ateş aldı ve çıkan kurşun Kaçar´ın göğsüne isabet etti. Kanlar içerisinde yere yığılan Yakup Kaçar, komşuların ihbarı üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü.

        KATİL ZANLISI GÖZALTINA ALINDI

        Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan Kaçar, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından M.C., gözaltına alındı.

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