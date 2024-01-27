Ayşegül'ü öldürme nedeni belli oldu! Katil aranıyor! Ankara'da, dün akşam saatlerinde, eski erkek arkadaşı M.A. tarafından tabancayla vurulan ve hayatını kaybeden 44 yaşındaki Ayşegül Çınar'ın cenazesi, otopsinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak toprağa verilmek üzere Konya'ya götürüldü. Çınar'ı, barışmak istemediği için öldüren katil zanlısı M.A.'yı arama çalışması sürüyor

Demirören Haber Ajansı Giriş: 27.01.2024 - 13:42 Güncelleme: 27.01.2024 - 14:06 facebook

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