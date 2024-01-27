Partilerin pusuladaki yerleri belli oldu
Yüksek Seçim Kurulu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde yarışacak 35 partinin oy pusulasındaki yerlerini belirlendi. Buna göre; AK Parti 1, İYİ Parti 2, DEM Parti 9, CHP 18, MHP 31'nci sırada yer aldı
31 Mart Mahalli İdareler ve Yerel Yönetimler seçimleri için oy pusulası belirlendi.
Yüksek Seçim Kurulu'nda (YSK) 31 Mart seçimleri için kura çekimi yapıldı.
YSK Başkanı Ahmet Yener, "Kura çekimine 35 parti katılacaktır" dedi. Bakan Yener, seçime katılacak partileri açıkladı.
Buna göre oy pusulası şöyle oluştu:
1 - AK Parti
2 - İYİ Parti
3 - Sol Parti
4 - BBP
5 - Memleket Partisi
6 - Anavatan Partisi
7 - DSP
8 - Yeniden Refah Partisi
9 - DEM Parti
10 - Türkiye Komünist Partisi
11 - Anadolu Birliği Partisi
12 - Zafer Partisi
13 - Halkın Kurtuluş Partisi
14 - Türkiye Komünist Hareketi
15 - Bağımsız Türkiye Partisi
16 - Gelecek Partisi
17 - Yeni Türkiye Partisi
18 - CHP
19 - Emek Partisi
20 - HÜDA-Par
21 - Hak ve Özgürlükler Partisi
22 - Ocak Partisi
23 - Adalet Birlik Partisi
24 - Demokrat Parti
25 - Güç Birliği Partisi
26 - Millet Partisi
27 - Milli Yol Partisi
28 - Adalet Partisi
29 - Genç Parti
30 - Aydınlık Demokrasi Partisi
31 - MHP
32 - TİP
33 - DEVA Partisi
34 - Saadet Partisi
35 - Vatan Partisi