Kilis´te, PKK/YPG şüphelisi tutuklandı

KİLİS'te, jandarmanın düzenlediği operasyonda gözaltına alınan PKK/YPG şüphelisi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, N.E.'nin terör örgütü PKK/YPG ile irtibatlı olduğu bilgisine ulaştı. Yapılan araştırmanın ardından ekipler, N.E.'yi Kilis'in Elbeyli ilçesi Beşiriye bölgesinde düzenlediği operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan N.E., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

DHA-Güvenlik - Türkiye-Kilis - Reşit ÇELEBİOĞLU

2024-01-29 12:35:12