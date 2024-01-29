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        Kilis´te, PKK/YPG şüphelisi tutuklandı

        KİLİS'te, jandarmanın düzenlediği operasyonda gözaltına alınan PKK/YPG şüphelisi tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 12:35 Güncelleme: 29.01.2024 - 12:40
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        Kilis´te, PKK/YPG şüphelisi tutuklandı
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        KİLİS'te, jandarmanın düzenlediği operasyonda gözaltına alınan PKK/YPG şüphelisi tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, N.E.'nin terör örgütü PKK/YPG ile irtibatlı olduğu bilgisine ulaştı. Yapılan araştırmanın ardından ekipler, N.E.'yi Kilis'in Elbeyli ilçesi Beşiriye bölgesinde düzenlediği operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan N.E., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        DHA-Güvenlik - Türkiye-Kilis - Reşit ÇELEBİOĞLU

        2024-01-29 12:35:12

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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