Kilis'te aranan hükümlü yakalandı

Kilis'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçundan aranan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S'nin merkeze bağlı Beşikkaya Köyü'nde bulunduğu belirledi.

Operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.