Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kilis Haberleri

        Kilis'te aranan hükümlü yakalandı

        Kilis'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 16:42 Güncelleme: 30.01.2024 - 16:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kilis'te aranan hükümlü yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kilis'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçundan aranan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S'nin merkeze bağlı Beşikkaya Köyü'nde bulunduğu belirledi.

        Operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin seçim beyannamesini açıkladı! İ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin seçim beyannamesini açıkladı! İ
        Bakan Fidan'dan Montrö açıklaması
        Bakan Fidan'dan Montrö açıklaması
        Süper Lig'de 23. haftanın panoraması!
        Süper Lig'de 23. haftanın panoraması!
        James Webb 60 milyon ışık yılı uzaklıktaki galaksiyi görüntüledi
        James Webb 60 milyon ışık yılı uzaklıktaki galaksiyi görüntüledi
        Cedric Soares adım adım Aslan oluyor
        Cedric Soares adım adım Aslan oluyor
        18 yaşındaki Emre'nin kahreden ölümü!
        18 yaşındaki Emre'nin kahreden ölümü!
        Paşa'nın parlayan yıldızı!
        Paşa'nın parlayan yıldızı!
        İsrail'den Batı Şeria'da hastaneye baskın
        İsrail'den Batı Şeria'da hastaneye baskın
        Aslan Fransa'ya kanatlandı!
        Aslan Fransa'ya kanatlandı!
        En büyük tehlike! Yüzde 99’umuz onu soluyor
        En büyük tehlike! Yüzde 99’umuz onu soluyor
        Antakya nasıl yeniden ayağa kalkar?
        Antakya nasıl yeniden ayağa kalkar?
        Açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu
        Açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu
        Kilisedeki saldırı ile ilgili sıcak gelişme!
        Kilisedeki saldırı ile ilgili sıcak gelişme!
        Henüz 6 yaşında... Ödevini yapıp gaza basıyor!
        Henüz 6 yaşında... Ödevini yapıp gaza basıyor!
        "260 milyon lira dağıttık"
        "260 milyon lira dağıttık"
        Okan Buruk transferde isim verdi!
        Okan Buruk transferde isim verdi!
        Aşı uyarısı! "Çok gebe kayıplarımız oldu" diye duyurdu!
        Aşı uyarısı! "Çok gebe kayıplarımız oldu" diye duyurdu!
        Maldivler'de vekillerin yumruk yumruğa kavgası
        Maldivler'de vekillerin yumruk yumruğa kavgası
        Durdurma davası yeni boyut kazandı
        Durdurma davası yeni boyut kazandı
        Şubatta doğalgaza zam gelecek mi?
        Şubatta doğalgaza zam gelecek mi?

        Benzer Haberler

        Kilis'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Kilis'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Kilis'te terör operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Kilis'te terör operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Kilis´te, PKK/YPG şüphelisi tutuklandı
        Kilis´te, PKK/YPG şüphelisi tutuklandı
        Kilis'te, kayıp Alzheimer hastası ölü bulundu
        Kilis'te, kayıp Alzheimer hastası ölü bulundu
        Kilis'te Alzheimer hastası yaşlı adam ölü bulundu
        Kilis'te Alzheimer hastası yaşlı adam ölü bulundu
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Depremde iş yeri hasar gören kadın, Ki...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Depremde iş yeri hasar gören kadın, Ki...