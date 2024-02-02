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        Kilis Valisi Şahin, inşası süren deprem konutlarıyla ilgili incelemelerde bulundu

        Kilis Valisi Tahir Şahin, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen kentte, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapımına başlanan konutlarla ilgili incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 20:16 Güncelleme: 02.02.2024 - 20:16
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        Kilis Valisi Şahin, inşası süren deprem konutlarıyla ilgili incelemelerde bulundu
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        Kilis Valisi Tahir Şahin, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen kentte, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapımına başlanan konutlarla ilgili incelemelerde bulundu.

        Vali Şahin ile Belediye Başkanı Servet Ramazan, Deveciler ve Atatürk mahallelerinde 2 etaptan oluşan deprem konutları alanını gezdi.

        Örnek dairede incelemede bulunan Vali Şahin ve Belediye Başkanı Ramazan, çalışmalarda gelinen aşamaya ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

        Vali Şahin gazetecilere yaptığı açıklamada, asrın felaketinin yıl dönümüne 4 gün kaldığını hatırlattı.

        Depremlerden sonra devletin gayretli çalışmalar yaptığını anlatan Vali Şahin, şunları söyledi:

        "TOKİ Başkanlığımız tarafından yapımı tamamlanan 645 konutumuzun ve beraberinde yapımı devam eden ve yüzde 51 aşamasında olan 1099 konutumuzun yerinde incelemesini yaptık. 645 konutumuz, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın mart ayı sonu talimatına göre bitirilerek hak sahiplerine teslim edilecek."

        Vali Şahin, Belediye Başkanı Ramazan'a konutların altyapı çalışmalarında gösterdiği gayret için teşekkür etti.

        Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan da konutların altyapı çalışmalarının bittiğini belirtti.

        Karayolları ile koordineli çalıştıklarını aktaran Ramazan, şunları kaydetti:

        "Yolların altyapı çalışmaları tamamlandı. Asfalt çalışmalarına başladık. 1-1,5 ay içerisinde de asfalt çalışmalarının bitirilmesini planlıyoruz. Asfalt çalışmalarının bitirilmesinin ardında konutlar hak sahiplerine teslim edilecek."

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