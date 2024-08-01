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        Haberler Dünya Hizbullah’tan İsrail’e roket saldırısı | Dış Haberler

        Hizbullah’tan İsrail’e roket saldırısı

        Lübnan Hizbullahı, üst düzey komutanlarından Fuad Şükür'ün öldürülmesinin ardından İsrail'in kuzeyine büyük çaplı füze saldırısı gerçekleştirdi

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 01.08.2024 - 22:48 Güncelleme: 01.08.2024 - 23:03
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        Hizbullah'tan İsrail'e roket saldırısı
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        Lübnan topraklarından yaklaşık 48 saat sonra ilk kez roketlerin atıldığı İsrail'in kuzeyinde sirenler çaldı.

        İsrail ordusundan yapılan açıklamada, ülkenin kuzeyindeki bazı bölgelerde atılan roketler nedeniyle sirenlerin çaldığı belirtildi.

        Saldırıya ilişkin detay verilmezken, sosyal medyada Celile'nin batısındaki bir bölgede İsrail'e ait hava savunma sistemlerinin aktif hale geldiğini gösteren görüntüler paylaşıldı.

        Bölgede hava savunma sisteminin roketleri imhası sırasında oluşan patlama sesleri duyulurken, resmi makamlardan can kaybı veya maddi hasar olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

        Öte yandan Lübnan basını, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Ramya ve Ayta eş-Şaab beldelerine topçu saldırısı düzenlediğini yazdı.

        Lübnan resmi ajansı NNA, İsrail ordusuna ait hava araçlarının öğleden sonra Lübnan'ın sınır hattında yer alan Şemaa beldesindeki bir evi hedef aldığını bildirmişti.

        Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, söz konusu saldırıda Suriye uyruklu 4 sivilin hayatını kaybettiği ve 5 Lübnanlı sivilin yaralandığı ifade edilmişti.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir, arşivdendir.

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        #israil
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