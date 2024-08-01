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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Milli boksçu Hatice Akbaş, Paris 2024'te yarı finalde! - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        Milli boksçu Hatice Akbaş, Paris 2024'te yarı finalde!

        Paris 2024'te Hatice Akbaş boksta kadınlar 54 kiloda yarı finale yükseldi ve madalyayı garantiledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.08.2024 - 18:53 Güncelleme: 01.08.2024 - 19:04
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        Hatice Akbaş yarı finalde!
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        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları boks branşında milli sporcu Hatice Akbaş, Moğol Enkhjargal Munguntsetseg'ı 5-0 yenerek yarı finale yükseldi ve madalyayı garantiledi.

        Fransa'nın başkenti Paris'teki North Paris Arena'da yapılan kadınlar 54 kilo çeyrek finalinde Moğol Enkhjargal Munguntsetseg ile karşılaştı.

        Rakibini 5-0 yenerek yarı finale yükselen Hatice, böylece madalyayı garantilemiş oldu.

        Bu arada Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve diğer ilgililer, müsabakayı salonda izledi. Bakan Bak, müsabaka sonunda bir araya geldiği Hatice ve milli takım antrenörlerini tebrik etti.

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