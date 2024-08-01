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        Haberler Gündem 3. Sayfa Tüyler ürperten anne-oğul cinayeti! | Son dakika haberleri

        Tüyler ürperten anne-oğul cinayeti!

        Antalya'da tüyler ürperten bir olay yaşandı. 48 yaşındaki Mehmet Altın, sevgilisi 43 yaşındaki Aynur Çilli'yi ormanda başını taşla ezerek öldürdü. Katil zanlısı Altın, cinayete tanıklık eden Çilli'nin oğlu 8 yaşındaki Bulutcan Çilli'yi de boğarak öldürdü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 22:42 Güncelleme: 01.08.2024 - 22:42
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        Tüyler ürperten anne-oğul cinayeti!
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        Antalya'da sevgilisi Aynur Çilli’yi (43) ormanlık alanda başını taşla ezerek öldüren Mehmet Altın (48), cinayete şahit olduğu gerekçesiyle 8 yaşındaki oğlu Bulutcan Çilli’yi de boğarak öldürdü.

        Olay, sabah saatlerinde Döşemealtı ilçesi Duacı Mahallesi’nde meydana geldi. Sevgili olan Aynur Çilli ve Mehmet Altın, 1,5 yıl önce Muratpaşa ilçesi Doğuyaka Mahallesi’ndeki evde Çilli’nin iki oğluyla birlikte yaşamaya başladı.

        ELİNE ALDIĞI TAŞLA VURMAYA BAŞLADI

        Bugün sabah saatlerinde Aynur Çilli, oğlu Bulutcan Çilli ve sevgilisi Mehmet Altın, Döşemealtı’daki Duacı Mahallesi’ndeki ormanlık alana gitti. Burada ikili arasında bilinmeyen sebeple çıkan tartışma sonrasında Altın, eline aldığı taşla Aynur Çilli’ye vurmaya başladı.

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        8 YAŞINDAKİ BULUTCAN'I BOĞARAK ÖLDÜRDÜ

        Altın, oğlunun gözleri önünde kadını yere düşürdükten sonra başına taşla vurmaya devam etti. Sevgilisinin başını taşla ezerek öldüren Altın, küçük çocuğu da yanına alarak oturduğu eve gitti. Mehmet Altın, gözlerinin önünde annesini öldürdüğü küçük Bulutcan’ı da olaya şahit olduğu gerekçesiyle boğarak öldürüp el, ayak ve boyun kısmını iple bağlayarak, evden çıktı.

        KATİL ZANLISI SEVGİLİ YAKALANDI

        Ormanlık alanda Aynur Çilli’nin cansız bedenini görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Kadının kimliğini belirleyen jandarma ekipleri yaptıkları araştırma sonucunda sevgilisi Mehmet Altın’ı yakaladı. Altın’ın evinde arama yapmak için adrese giden ekipler bu kez Bulutcan Çilli'nin öldürüldükten sonra iple bağlanan cesediyle karşılaştı.

        CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

        Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Altın, sevgilisi Aynur Çilli yaşanan tartışma sırasında, küçük çocuğu da annesinin öldürülmesine şahit olduğu için boğarak öldürdüğünü itiraf etti.

        Jandarma ekipleri tarafından evde yapılan incelemelerin ardından çocuğun ve annesinin cenazeleri, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, Altın ise jandarma komutanlığına götürüldü.

        Şüpheli Mehmet Altın’ın 17 farklı suçtan kaydı olduğu ve 5 kez evlendiği öğrenilirken, sevgilisi Aynur Çilli’nin ise 20 farklı suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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