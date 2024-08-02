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        Haberler Gündem 3. Sayfa 9 yaşındaki çocuğa taciz iddiası | Son dakika haberleri

        9 yaşındaki çocuğa taciz iddiası

        İstanbul'un Başakşehir ilçesinde bir kişinin 9 yaşındaki çocuğa tacizde bulunduğu iddia edildi. Kalabalık zanlıyı darbetmek istedi, polis olaya müdahale etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 00:53 Güncelleme: 02.08.2024 - 00:53
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        Başakşehir'de, 9 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı.

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        Alınan bilgiye göre, Güvercintepe Mahallesi 44 Sokak'ta madde bağımlısı olduğu ileri sürülen Y.B'nin 9 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddiası üzerine polis olay yerine geldi.

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        Şüpheliyi darbetmek isteyenlere izin vermeyen polis, gözaltına aldığı Y.B'yi zırhlı araçla polis merkezine götürdü.

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        Zanlının evinin önünde toplanan mahalle sakinleri, Y.B'nin ikametini taşladı.

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        Emniyet güçleri, uyarılara rağmen bölgeden ayrılmayan vatandaşları biber gazıyla müdahale ederek dağıttı.

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        Polisin bölgedeki güvenlik önlemleri sürüyor.

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