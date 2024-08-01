Paris'te cinsiyet tartışması: IOC'tan açıklama!

2024 Paris Olimpiyat Oyunları devam ederken Cezayirli Imane Khelif ve İtalyan Angela Carini boksta son 16 turunda yarı sıklet maçında karşı karşıya geldi. İtalyan sporcu müsabakanın 46. saniyesinde müsabakadan çekilirken Imane Khelif bir üst tura yükseldi. Müsabakanın ardından ise Imane Khelif hakkında 'cinsiyet tartışmaları' gündeme oturdu.

Cezayir Olimpiyat Komitesi (COA), daha önce boksör İmane Khelif'in Paris Olimpiyatları'na katılımı konusunda ortaya atılan 'cinsiyet' iddialarını kınamıştı.

Khelif, Paris 2024'e katılımı tartışmalı olan iki sporcudan biri. Khelif, daha önce Yeni Delhi'deki Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'ndan 'cinsiyet testini' 'testesteron seviyesi' nedeniyle men edilmişti.

Tayvanlı Ln-Tu-ting de aynı organizasyonda bronz madalya kazanmış; yine aynı şekilde cinsiyet uygunluk testini geçemediği için bronz madalyası elinden alınmıştı. REKLAM İtalya'nın aile bakanı Eugenia Roccella ve spor bakanı Andrea Abodi, Paris'teki uygunluk kuralları konusunda endişelerini dile getirdiler ve bu endişeler, kadınlar boks müsabakasındaki bazı boksörler tarafından da paylaşıldı. Cezayir Olimpiyat Komitesi yaptığı açıklamada "COA, saygın atletimiz İmane Khelif'in bazı yabancı medya kuruluşları tarafından asılsız propaganda ile hedef alınmasını ve kötülenmesini şiddetle kınamaktadır." dedi.

Salı günü IOC sözcüsü Mark Adams da "Bu sporcular yıllardır birçok kez yarıştılar, aniden ortaya çıkmadılar - Tokyo'da da yarıştılar." ifadelerini kullandı. 2023 Boks Dünya Şampiyonası, Khelif ve Lin'in diskalifiye edildiği etkinlik, Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından düzenlendi. Ancak geçen haziran ayında, Rusya'nın başkanlık ettiği bu kuruluş, IOC tarafından sporun dünya yönetim organı statüsünden çıkarıldı ve Tokyo 2020 Olimpiyatları'ndaki boks müsabakalarını düzenleyen IOC, Paris 2024 için de aynı görevi üstlendi. Cezayirli Imane Khelif daha önce 2020 yılında milli boksörümüz Esra Yıldız ile karşılaşmış; altın madalyayı Esra Yıldız kazanmıştı.

IOC'TAN AÇIKLAMA: HER İNSANIN AYRIMCILIĞA UĞRAMADAN SPOR YAPMA HAKKI VARDIR 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda Cezayirli Imane Khelif'in İtalyan rakibi Angela Carini'yi kısa sürede mağlup etmesi sonrası geçmiş dönemdeki tartışmalar alevlendi. Müsabakanın ardından Imane Khelif için cinsiyet tartışmaları gündeme gelmişti. Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) konuyla ilgili bir açıklama yaptı. IOC'un açıklaması şöyle: "Paris 2024 Olimpiyat Oyunları boks turnuvasına katılan tüm sporcular, yarışmanın uygunluk ve giriş düzenlemelerinin yanı sıra Paris 2024 Boks Birimi (PBU) tarafından belirlenen tüm geçerli tıbbi düzenlemelere uymaktadır.

PBU, Paris 2024 için düzenlemelerini geliştirmek için Tokyo 2020 boks kurallarını temel aldı. Bu, sporcuların hazırlıkları üzerindeki etkiyi en aza indirmek ve Olimpiyat Oyunları arasında tutarlılığı garantilemek içindi. Bu Tokyo 2020 kuralları, 2019'da IOC tarafından boks Uluslararası Federasyonu'nun askıya alınmasından ve ardından 2023'te tanınmasının geri çekilmesinden önce yürürlükte olan Rio 2016 sonrası kurallara dayanıyordu. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yarışan iki kadın sporcu hakkında haberlerde yanıltıcı bilgiler gördük. İki sporcu, kadınlar kategorisinde uzun yıllardır Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları, Uluslararası Boks Birliği (IBA) Dünya Şampiyonası ve IBA onaylı turnuvalar da dahil olmak üzere uluslararası boks müsabakalarında yarışıyor.