İstanbul’da Ağustos ayı, Temmuz’a göre daha rahat geçecek görünüyor. Uzun vadeli tahminlerde çok sık değişim olur, kavurucu bir sıcak hava dalgası belki de Ağustos ayının 3. haftası yeniden herkesi bunaltabilir. Fakat yakın vadede Marmara Bölgesi için (Trakya biraz daha sıcak) hava koşulları mevsim normallerine yakın seyredecek.

MARMARA'DA PAZAR GÜNÜNE DİKKAT

Sıcak yaz havasında İstanbul gelecek günleri 31 ila 34°C’lerde geçirirken, gece saatleri sıcaklık 20-21°C’lere kadar düşüyor. Uyku meselesi şimdilik İstanbul’da yaşayanlar için mesele olmaktan çıkıyor. Marmara’da bu pazar günü birkaç merkezde gök gürültülü sağanak görülebilir. Edirne ve çevresinde yaz yağmurları kısa süreli geçişler yapabilir.