Türk Kardiyoloji Derneği yöneticileri uyardı: Sigara bir hastalıktır

Türk Kardiyoloji Derneği, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla önemli açıklamalarda bulundu. Dernek Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Değertekin, Dünya Sağlık Örgütü'nün 2003'te Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesini kabul ettiğini ve üye ülkelerin de bu sözleşmeye taraf olduklarına dikkati çekti.

Sağlıklı yaşam tercihinin insanın kendi elinde olduğunu da ifade eden Değertekin, şu tavsiyelerde bulundu: "Sağlıklı beslenme, düzenli spor, tütün ve tütün ürünlerini bırakma, kalp dolaşım sisteminiz üzerine sayısız faydalar sağlar, yaşam beklentinizi uzatır. Sigara kullanıyorsanız bunun bir hastalık olduğunu bilmelisiniz. Türkiye Cumhuriyeti devleti ve Sağlık Bakanlığı, tütün ve tütün ürünleri ile mücadelede dünyada örnek gösterilen bir başarıya imza atmıştır. Sigara Bırakma Poliklinikleri ve Sağlıklı Yaşam Merkezleri, sigara bırakma konusunda yardım alabileceğiniz merkezlerdir ancak bu mücadelede bir zaferden söz etmek henüz mümkün değildir. Sizin kazandığınız bir savaşı, sevdikleriniz kazanamayabilir. Sigara içtiğiniz her an, hayatınızdan ve sevdiklerinizle geçireceğiniz sağlıklı zamanlardan çaldığınız anlardır."

Barış Güngör, sigara bağımlılığıyla mücadelede farkındalığı artırmak amacıyla tüm dünyada her yıl 9 Şubat'ın "Dünya Sigarayı Bırakma Günü" olarak kutlandığını anımsatarak, dünya nüfusunun yüzde 22,3'ünün, yani 1,2 milyar insanın sigara kullandığını, sigara kullanımının erkeklerde yüzde 36,7 kadınlarda ise yüzde 7,8 olduğunu bildirdi.

"SİGARA KULLANIM SIKLIĞINDA AVRUPA'DA İKİNCİYİZ"

Türkiye'deki verilere değinen Güngör, "Ülkemizde ise TÜİK'in 2022 verilerine göre, 15 yaş üstü bireylerin yüzde 28,3'ü her gün sigara kullanmaktadır. Bu oran erkeklerde yüzde 41,3, kadınlarda ise yüzde 15,5'tir. Sigara kullanımı en yoğun olarak 25-65 yaş aralığında görülmekte olup, neredeyse her iki erkekten biri ve her 5 kadından biri sigara içmektedir. Sigara kullanım sıklığında maalesef Avrupa'da ikinci sırada gelmekteyiz" bilgilerini paylaştı.

Sigara kullanıcılarının yaklaşık yüzde 80'inin düşük orta gelirli ülkelerde yaşadığını, her yıl 8 milyondan fazla insanın tütün kullanımı nedeniyle yaşamını yitirdiğini ve bunların yaklaşık 1,3 milyonunun pasif içicilerden oluştuğunu belirten Güngör, kalp krizi yaş ortalaması 62 olan Türkiye'de hastaların yüzde 35'inin 50 yaşından genç ve yarısının da aktif sigara kullanıcısı olduğunun saptandığını dile getirdi.