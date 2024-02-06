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        Kilis'te depremlerde hayatını kaybedenler için dua edildi

        Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Kilis'te, afette hayatını kaybedenler için dua edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 09:02 Güncelleme: 06.02.2024 - 09:02
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        Kilis'te depremlerde hayatını kaybedenler için dua edildi
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        Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Kilis'te, afette hayatını kaybedenler için dua edildi.

        6 Şubat depremlerinin 1. yılında, depremde yaşamını yitirenler için Hacı Faruk Kayabaş Camisi'nde anma programı düzenlendi.

        Programa Kilis Valisi Tahir Şahin, Belediye Başkanı Servet Ramazan, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

        Sabah namazının ardından, depremde hayatını kaybedenler için Müftü vekili Abdulhekim Öz tarafından Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

        Kilis Valiliği, cami çıkışında vatandaşlara çorba ikram etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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