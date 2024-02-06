Kilis'te depremlerde hayatını kaybedenler için dua edildi
Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Kilis'te, afette hayatını kaybedenler için dua edildi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Kilis'te, afette hayatını kaybedenler için dua edildi.
6 Şubat depremlerinin 1. yılında, depremde yaşamını yitirenler için Hacı Faruk Kayabaş Camisi'nde anma programı düzenlendi.
Programa Kilis Valisi Tahir Şahin, Belediye Başkanı Servet Ramazan, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.
Sabah namazının ardından, depremde hayatını kaybedenler için Müftü vekili Abdulhekim Öz tarafından Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.
Kilis Valiliği, cami çıkışında vatandaşlara çorba ikram etti.
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