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        Kilis´te, DEAŞ operasyonunda 1 tutuklama

         KİLİS'te,terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan A.İ., tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.02.2024 - 10:58 Güncelleme: 10.02.2024 - 11:05
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        Kilis´te, DEAŞ operasyonunda 1 tutuklama
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         KİLİS'te,terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan A.İ., tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri,, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı olduğu belirlenen A.İ., isimli şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda A.İ., gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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