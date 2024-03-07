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        Kilis'te zeytin bahçesine devrilen hafif ticari aracın sürücüsü öldü

        Kilis'in Musabeyli ilçesinde zeytin bahçesine devrilen hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 19:40 Güncelleme: 07.03.2024 - 19:40
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        Kilis'te zeytin bahçesine devrilen hafif ticari aracın sürücüsü öldü
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        Kilis'in Musabeyli ilçesinde zeytin bahçesine devrilen hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

        Ahmet Can (53) idaresindeki 27 UL 657 plakalı hafif ticari araç, Hüseyinoğlu köyü mevkisinde yoldan çıkarak zeytin bahçesine devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, Can'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Can'ın cesedi Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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