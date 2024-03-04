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        Kilis'te tırla kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Kilis'te tırla kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 23:13 Güncelleme: 04.03.2024 - 23:20
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        Kilis'te tırla kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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        Kilis'te tırla kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        İ.H.S. yönetimindeki 79 AAV 954 plakalı kamyonet, Kilis-Hatay kara yolunun 5. kilometresinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 CHF 308 plakalı tırla çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kamyonette sıkışan sürücü ve M.D. ile M.B. ekiplerce çıkarılarak Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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