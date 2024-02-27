Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kilis Haberleri

        Büyük Birlik Partisi Kilis İl Başkanı Abdullah Alpdağ basınla buluştu

        Büyük Birlik Partisi Kilis İl Başkanı Abdullah Alpdağ, kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 16:48 Güncelleme: 27.02.2024 - 17:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Büyük Birlik Partisi Kilis İl Başkanı Abdullah Alpdağ basınla buluştu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Büyük Birlik Partisi Kilis İl Başkanı Abdullah Alpdağ, kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Bir restoranda gazeteciler ile buluşan Alpdağ, 16 Şubat'ta Büyük Birlik Partisi Kilis İl Başkanlığına atandığını söyledi.

        Merhum Muhsin Yazıcıoğlu'na Allah'tan rahmet dileyen Alpdağ, Kilis’te Cumhur İttifakı içerisinde yer aldıklarını belirtti. Yeni bir yönetim oluşturduklarını aktaran Alpdağ, il başkanlığına atanmasında büyük emeği olan Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici’ye teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Çanakkale'de korkutan deprem!
        Çanakkale'de korkutan deprem!
        Derbide deplasman taraftarı kararı!
        Derbide deplasman taraftarı kararı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Manisa'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Manisa'da
        İsmail Kartal'ın kupa 11'i!
        İsmail Kartal'ın kupa 11'i!
        O anlar kamerada! 13 yaşındaki çocukların öldüren kavgası!
        O anlar kamerada! 13 yaşındaki çocukların öldüren kavgası!
        'Ben sana hakkımı helal ettim, sen de et lütfen'
        'Ben sana hakkımı helal ettim, sen de et lütfen'
        Bahçeli, Fatih Karagümrük Spor Kulübü Başkanı ile görüştü
        Bahçeli, Fatih Karagümrük Spor Kulübü Başkanı ile görüştü
        Evlendi
        Evlendi
        Tartıştığı karısını boğazından bıçakladı!
        Tartıştığı karısını boğazından bıçakladı!
        Bakan Tunç'tan 'kira zam tavanı' açıklaması
        Bakan Tunç'tan 'kira zam tavanı' açıklaması
        Kerem Aktürkoğlu'nun ustalık dönemi!
        Kerem Aktürkoğlu'nun ustalık dönemi!
        Danimarka Başbakanı'nın paylaşımı tartışma yarattı
        Danimarka Başbakanı'nın paylaşımı tartışma yarattı
        87 yaşında... Terk edilmiş köyde iki yıldır tek başına!
        87 yaşında... Terk edilmiş köyde iki yıldır tek başına!
        Dursun Özbek'ten flaş sözler!
        Dursun Özbek'ten flaş sözler!
        Emekli maaşlarında kesinti yapılacak mı?
        Emekli maaşlarında kesinti yapılacak mı?
        Derste öğrendi... Çin'den Tokat'a geldi!
        Derste öğrendi... Çin'den Tokat'a geldi!
        Kuzey Kore'ye seyahat ettiler: "Geçmişe bir ışınlanma"
        Kuzey Kore'ye seyahat ettiler: "Geçmişe bir ışınlanma"
        Ev mi dükkan mı?
        Ev mi dükkan mı?
        Vodafone Türkiye çalışanları dijitalleşmeyle ayda 6 bin saat kazandı, verimlilik 2 kat arttı
        Vodafone Türkiye çalışanları dijitalleşmeyle ayda 6 bin saat kazandı, verimlilik 2 kat arttı
        Yüksek düşüş
        Yüksek düşüş

        Benzer Haberler

        Kilis'teki camiler ramazan ayına hazırlanıyor
        Kilis'teki camiler ramazan ayına hazırlanıyor
        Kilis merkezli DEAŞ operasyonunda 4 tutuklama
        Kilis merkezli DEAŞ operasyonunda 4 tutuklama
        Kilis merkezli terör örgütü DEAŞ operasyonunda 4 tutuklama
        Kilis merkezli terör örgütü DEAŞ operasyonunda 4 tutuklama
        Kilis'te aranan hükümlü yakalandı
        Kilis'te aranan hükümlü yakalandı
        Kilis'te terör örgütü PKK/PYD/YPG üyesi bir kişi tutuklandı
        Kilis'te terör örgütü PKK/PYD/YPG üyesi bir kişi tutuklandı
        Kilis'te PKK/YPG şüphelisi tutuklandı
        Kilis'te PKK/YPG şüphelisi tutuklandı