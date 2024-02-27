Büyük Birlik Partisi Kilis İl Başkanı Abdullah Alpdağ basınla buluştu

Merhum Muhsin Yazıcıoğlu'na Allah'tan rahmet dileyen Alpdağ, Kilis’te Cumhur İttifakı içerisinde yer aldıklarını belirtti. Yeni bir yönetim oluşturduklarını aktaran Alpdağ, il başkanlığına atanmasında büyük emeği olan Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici’ye teşekkür etti.

Bir restoranda gazeteciler ile buluşan Alpdağ, 16 Şubat'ta Büyük Birlik Partisi Kilis İl Başkanlığına atandığını söyledi.

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