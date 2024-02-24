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        Kilis merkezli terör örgütü DEAŞ operasyonunda 4 tutuklama

        Kilis merkezli 3 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 10:03 Güncelleme: 24.02.2024 - 10:03
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        Kilis merkezli terör örgütü DEAŞ operasyonunda 4 tutuklama
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        Kilis merkezli 3 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütlerine yönelik çalışmaları sürüyor.

        Bu kapsamda, terör örgütü DEAŞ'a yönelik Kilis, Mersin ve Kayseri'de belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Y.A, S.A, A.M. ve İ.M. gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Öte yandan, bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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