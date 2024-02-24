Kilis merkezli terör örgütü DEAŞ operasyonunda 4 tutuklama
Kilis merkezli 3 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 şüpheli tutuklandı.
Kilis merkezli 3 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütlerine yönelik çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda, terör örgütü DEAŞ'a yönelik Kilis, Mersin ve Kayseri'de belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Y.A, S.A, A.M. ve İ.M. gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Öte yandan, bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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