Kilis'te aranan 2 hükümlü yakalandı

Kilis İl Jandarma Komutanlığınca aranan şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda, "kaçakçılık" suçundan hakkında 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.İ. ile "5607 sayılı kanuna muhalefet" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan H.D. yakalandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.