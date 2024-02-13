Kilis'te aranan hükümlü yakalandı

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma suçundan aranan ve hakkında 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.D'yi Akpınar Mahallesi'nde yakaladı.

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