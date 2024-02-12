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        Kilis'te kaybolan küçükbaş hayvanlar jandarma tarafından bulundu

        Kilis'te kaybolan 14 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerinin arama çalışması sonucunda bulunarak sahibine teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 12:01 Güncelleme: 12.02.2024 - 12:22
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        Kilis'te kaybolan küçükbaş hayvanlar jandarma tarafından bulundu
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        Kilis'te kaybolan 14 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerinin arama çalışması sonucunda bulunarak sahibine teslim edildi.

        Musabeyli İlçesine Kızılkent Köyü'nde hayvancılıkla uğraşan İ.A. 14 küçükbaş hayvanın arazide kaybolduğunu fark ederek jandarmadan yardım istedi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kayıp hayvanları bulmak için çalışma başlattı.

        Yapılan arama sonucu küçükbaş hayvanlar, dağlık arazide bulunarak sahibine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri

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