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        Kilis'te, DEAŞ şüphelisi tutuklandı

        KİLİS'te, polis ekiplerinin DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yürüttüğü çalışmalarda, kimliği açıklanmayan DEAŞ terör örgütü ile irtibatlı bir kişinin Öncüpınar Sınır Kapısı'nda bulunduğunu belirledi. Ekiplerin düzenlediği operasyonla yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 15:46 Güncelleme: 20.02.2024 - 15:46
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        Kilis'te, DEAŞ şüphelisi tutuklandı
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        KİLİS'te, polis ekiplerinin DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yürüttüğü çalışmalarda, kimliği açıklanmayan DEAŞ terör örgütü ile irtibatlı bir kişinin Öncüpınar Sınır Kapısı'nda bulunduğunu belirledi. Ekiplerin düzenlediği operasyonla yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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