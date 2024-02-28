Kilis'te 650 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Jandarma ekiplerince durumundan şüphelenilen bir araç durduruldu. Ekiplerce yapılan aramada 650 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgli olarak sürücü E.B. hakkında yasal işlem başlatıldı.

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