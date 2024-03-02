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        Kilis'te 4 firari hükümlü yakalandı

        Kilis'te haklarında 5'er yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü, cezaevine teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2024 - 13:08 Güncelleme: 02.03.2024 - 13:17
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        Kilis'te 4 firari hükümlü yakalandı
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        Kilis'te haklarında 5'er yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü, cezaevine teslim edildi.

        Kilis İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), aranan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Yapılan çalışmada, Demirışık köyünde göçmen kaçakçılığı suçundan haklarında 5'er yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı.

        Firari hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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