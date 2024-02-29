Kilis'te ciple çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Motosiklette yolcu olarak bulunan ve yaralanan Muhammet El T, sağlık ekiplerince Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen cip ile Mecit H. yönetimindeki 79 MB 234 plakalı motosiklet Öncüpınar Sınır Kapısı yolunun 5. kilometresinde çarpıştı.

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