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        Adıyaman ve Kilis'te AK Parti Kadın Kollarından "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" açıklaması

        AK Parti Adıyaman ve Kilis Kadın Kolları Başkanlıkları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla açıklama yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 13:53 Güncelleme: 08.03.2024 - 13:53
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        Adıyaman ve Kilis'te AK Parti Kadın Kollarından "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" açıklaması
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        AK Parti Adıyaman ve Kilis Kadın Kolları Başkanlıkları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla açıklama yaptı.

        AK Parti Kilis Kadın Kolları Başkanı Gönül Öztin, parti binası önünde yaptığı açıklamada, 8 Mart'ın, emek veren, alın teri döken, üreten tüm kadınların günü olduğu söyledi.

        Öztin, AK Parti'nin kurulduğu günden bugüne, temel insan haklarını göz önüne alarak, kadınların bilimden sanata, spordan siyasete, eğitimden kültüre hayatın tüm alanlarında karar alma mekanizmalarına katılımının artırılmasına yönelik birçok düzenleme yaptığını vurguladı.

        AK Parti hükümetleri döneminde kadınların iş hayatına katılımını teşvik eden hibe ve teşvikleri arttırdığını aktaran Öztin, "İŞKUR, KOSGEB, ORKÖY, TKDK programlarını hayata geçirerek kadın istihdamına destek olduk ve kadın girişimcilerin üretime katılımıyla ekonomik anlamda daha güçlü bir konuma gelmelerine katkı sağladık. Kooperatifler Kanunu'nda, Gelir Vergisi Kanunu'nda kadınlar lehine yapılan düzenlemeler ve SGK teşvikleri ile kadının iş gücüne katılma oranı yüzde 36 düzeyine ulaştı." ifadelerini kullandı.

        - Adıyaman

        AK Parti Adıyaman Kadın Kolları Başkanlığınca, Demokrasi Parkı önünde bir araya gelen kadınlar burada basın açıklaması düzenledi.

        Kadın Kolları Başkanı Saliha Diler, burada yaptığı konuşmada kadının öneminden bahsetti.

        Diler, AK Parti'nin kurulduğu günden bu zamana kadar temel insan haklarını göz önüne alarak kadınlara yönelik bir çok projeyi hayata geçirdiğini vurguladı.

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