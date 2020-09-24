Geçici işe başvuran 3 bin 313 aday için kura çekimi yapıldı

Kilis’te İŞKUR aracılığıyla 9 aylığına işe girmek için müracaatta bulunan 3 bin 313 adaydan 328’nin için kura çekimi yapıldı.
Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde 9 ay geçici olarak çalıştırılmak üzere 250’si temizlik personeli, 78 özel güvenlik görevlisinin işe alınması için kura çekimi yapıldı. Temizlik işi için 2 bin 912 kişi, Özel Güvenlik için 401 kişi olmak üzere 3 bin 313 kişi başvurdu. Endüstri Meslek Lisesi bahçesinde çalışmak için başvuranlarının isimlerinin bulunduğu kağıtların noter tarafından çekilişleri yapıldı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.