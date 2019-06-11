Kilo almanızın sebebi eksik diş mi?

Dt. Pertev Kökdemir, eksik dişlerin, hem sağlığınızı hem de sosyal hayatınızı etkileyecek sonuçlara sebep olabileceğini belirtti. Kökdemir, bu kişilerin çiğneme zorluğu çekebileceğini ve beslenme alışkanlıkları olumsuz yönde etkilendiği için de kilo alabileceklerini kaydetti.

Eksik diş, komşu dişlerin devrilmesine, bozulmasına, karşı dişlerin eksik diş bölgesine uzamasına ve dolayısıyla çiğneme fonksiyonunun azalmasına neden oluyor. Bu sebeplerden dolayı da kişinin çiğneme düzeni değişir. Sağlıklı bir çiğneme çift taraflı olurken tek taraflı çiğneme ile çene eklemlerinde ağrı ve kilitlenmeler oluşabilir.

Dt. Kökdemir, "Diş eksikliği, besinlerin iyi çiğnenmeden yutulmasına, daha hızlı yemek yenilmesine ve dolayısıyla kilo alımına neden olabilir. Ayrıca iyi çiğnenmeyen besinlerin bazı mide hastalıklarına da sebep olabilir" dedi.

EKSİK DİŞ SİZİ OLDUĞUNUZDAN DAHA YAŞLI GÖSTEREBİLİR

Kişinin öncelikle gülüşünü bozarak özgüveninin azalmasına sebep olan eksik dişlerin ayrıca dudak ve yanakların çökmesine, kırışmasına ve yüzün daha yaşlı ve zayıf bir görüntü almasına neden olduğunu söyleyen Dt. Kökdemir, eksik dişlerin kişiyi olduğundan daha yaşlı gösterebileceğini söyledi.