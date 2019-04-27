Antalya'nın Akseki ilçesinde doğada kendiliğinden yetişen ve bölgede yaşayanların "göbek" adını verdiği "kuzugöbeği mantarı" toplanmaya başlandı. Sedir ve ladin gibi ağaçların dibinden toplanan kuzugöbeği mantarı, kilogramı 100 liradan satılıyor.
Akseki'de kuzugöbeği mantarı toplama işi Nisan ayı ortasında başlıyor ve Mayıs ayı sonlarına kadar sürüyor. Kuzugöbeği mantarı sezonunun başlamasıyla vatandaşlar mantarın toplanabileceği muhtemel alanlara akın ediyor.
Antalya'dan Akseki'ye kuzugöbeği mantarı toplamaya gelen Safa Çelik, her yıl ailesi ile birlikte Nisan ayında Akseki'ye kuzugöbeği mantarı toplamaya geldiklerini söyledi. Toroslarda iklim şartları ve doğa yapısının kuzugöbeği bulmaya çok elverişli olduğunu söyleyen Çelik, "Kuzugöbeği toplamak ayrı bir zevk. Nasıl insanlar balık tutmaktan bir zevk alırsa, kuzugöbeği toplamakta bizim için toplamaktan tadından yenmiyor. Yemeğini yapıyoruz. Kilogramı 100 lira civarında satılıyor. Yöremizde herkes bu zamanlar kuzugöbeği mantarını toplamak için dağlara çıkarlar" diye konuştu.
Akseki'de kuzugöbeği mantarı toplayan Fatma Kara ise kuzugöbeği mantarını zor şartlarda topladıklarını söyledi. Mantarın Nisan ve Mayıs aylarında toplandığını belirten Kara, "Toros Dağları'nda Nisan yağmurlarının başlamasıyla birlikte kuzugöbeği mantarı çıkmaya başladı. Kuzugöbeği mantarı her yerde çıkmaz. Güneş gören, karlı, sedir ve ladin ağacı olan bölgelerde çıkar. Kuzugöbeğini toplamak oldukça zahmetli bir iştir. Sabahtan akşama kadar ağaçların dibini geziyoruz. Günlük ortalama 1 kilogram mantar topluyoruz" dedi.
Kuzugöbeği mantarını satmak amacıyla değil, yemek amacıyla topladığını da ifade eden Kara, "Biz kuzugöbeği mantarını yemek için topluyoruz. Satanlar ise kilogramı 80-100 liradan satıyor. Havalar yağmurlu giderse Mayıs sonuna kadar kuzugöbeği toplamaya devam ederiz. Yağmur yağmazsa olmaz. Yağmur yağarsa ağaçların ve otların diplerinde çıkmaya devam eder. Akseki'de bu, insanların geçim kaynağıdır" diye konuştu.
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