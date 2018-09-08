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Lisinia olarak 2 bin 300 dekar alanda tıbbi ve aromatik bitki üretimi yaptıklarını anlatan Sarıca, "Bunun bin 100 dekarı lavanta, 500 dekarı adaçayı, 350 dekarı kekik, 300 dekarı gül, 50 dekarı melisa. Gül hasadı mayısta yapıldı ve gülyağı bu yıl 6 bin ile 9 bin Euro arasında satıldı.