'Kim Bu Aile?'nin İzmir çıkartması

'Kim Bu Aile?'nin oyuncularına İzmirliler'den bir sürpriz geldi. Sinema salonunda oyuncuları karşılayan seyirciler hep bir ağızdan 'Seninle Başım Dertte' şarkısını söylemeye başladı. Şaşkınlık ve mutluluklarını gizleyemeyen oyuncular, salonda selfie (özçekim) yaparak, bu özel anı ölümsüzleştirdi.

'Kim Bu Aile?'nin başrolünde Cengiz Bozkurt, Nurgül Yeşilçay, Onur Buldu, Ferit Aktuğ, Beste Kökdemir ve Doğan Can Sarıkaya yer alıyor. Filmin yönetmenliğini Bedran Güzel üstlenirken, kadroda Altan Erkekli ve Fatih Al da yer alıyor.

'Kim Bu Aile?' filmi, kariyerinin en önemli operasyonunda başarısız olunca emniyetten ayrılmak zorunda kalan ve kendisini bu duruma düşüren çeteyi takip edebilmek için bir tavukçu restoranını devralarak burada istemeden çok başarılı olan komiser Adem ve bu operasyonda kendisine destek veren ‘toplama aile’sinin eğlenceli öyküsünü anlatıyor.