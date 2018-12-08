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38 yaşındaki Kardashian, "Bu, en son Miami gezimden. Lütfen beni geri götür, burada yağmur yağıyor" notuyla bu fotoğraf yayınladı. Kim Kardashian'ın paylaşımındaki ilginç bir ayrıntı, takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. ABD'li magazin yıldızının yerlere saçılmış olan iç çamaşırları ve çorapları şaşkınlık yarattı. Kardashian'ın bu pozu 2,2 milyon beğeni ve binlerce yorum aldı.