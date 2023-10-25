Kim Min Jae'den Fenerbahçe yanıtı! UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü maçında Galatasaray'ı 3-1 mağlup eden Bayern Münih'te Güney Koreli savunma oyuncusu Kim Min-Jae'nin Fenerbahçe yanıtı sosyal medyada büyük beğeni aldı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı 3-1 mağlup eden Bayern Münih'te eski Fenerbahçeli futbolcu Kim Min Jae'den Fenerbahçe taraftarını duygulandıracak bir söz geldi.

Bayern Münihli oyuncuların stadyumdan ayrıldığı sırada bir basın mensubunun ''Türkiye'yi özledin mi?'' sorusuna Güney Koreli oyuncu ''Fenerbahçe'yi'' diyerek cevap verdi.

Kim Min-Jae ayrıca "Onları özledim. Her zaman kalbimdeler." açıklaması yaptı.