Piramitlerin çözülemeyen gizemi: Sonsuza kadar ayakta kalacak şekilde inşa edildiler ama nasıl?
Giza Piramitleri, binlerce yıldır insanlığın aklını kurcalayan büyük bir sır olarak karşımızda duruyor. Piramitlerin kimler tarafından ve nasıl inşa edildiğine dair birçok teori ortaya atıldı, ancak hiçbiri tam anlamıyla bu gizemi çözemedi. Peki, gerçekten kim inşa etti?
Sonsuzluğa dayanmak için inşa edilen Giza Piramitleri tam da bunu başardı. Anıtsal mezarlar Mısır'ın Eski Krallık döneminin kalıntılarıdır ve yaklaşık 4.500 yıl önce inşa edilmişlerdir. Peki bu nasıl oldu ve piramitleri kim inşa etti?
ÖBÜR DÜNYADA "TANRI" OLMA BEKLENTİLERİ VARDI
Mısır'ın firavunları öbür dünyada tanrı olmayı bekliyorlardı. Öteki dünyaya hazırlanmak için tanrılara tapınaklar ve kendileri için devasa piramit mezarlar inşa ettiler; bu mezarlar her hükümdarın öteki dünyada kendisine rehberlik etmesi ve yaşamını sürdürmesi için ihtiyaç duyacağı her şeyle doluydu.
ÜÇ BÜYÜK PİRAMİT BÜYÜK BİR KOMPLEKSİN PARÇASI
Üç büyük piramidin her biri, saray, tapınaklar, güneş teknesi çukurları ve diğer özellikleri içeren daha büyük bir kompleksin yalnızca bir parçasıdır.
KİM İNŞA ETTİ?
Firavun Khufu, Giza'da bir piramit inşa eden ilk Mısır kralıydı ve M.Ö. 2550 civarında başladığı bir projeydi. Büyük Piramidi Giza'daki en büyük piramittir ve başlangıçta platonun yaklaşık 147 metre üzerinde yükseliyordu. Tahminen 2,3 milyon taş bloğun her biri ortalama 2,5 ila 15 ton ağırlığındadır.
Khufu'nun oğlu Khafre, M.Ö. 2520 dolaylarında Giza'daki ikinci piramidi inşa etti. Onun nekropolü ya da mezarlığı, bir aslan gövdesi ve bir firavun başı olan gizemli bir kireçtaşı anıt olan Sfenks'i de içerdiği için manzarada öne çıkıyor.
1800'lerden önce binlerce yıl kuma gömülü kalan ve sadece başı görülebilen Sfenks, firavunun mezar kompleksinin nöbetçisi olabilir, ancak firavunun inşa ettiğine dair kesin bir kanıt yoktur.
NASIL İNŞA EDİLDİ?
Giza'daki antik mühendislik başarıları o kadar etkileyiciydi ki, bugün bile bilim insanları ve mühendisler piramitlerin tam olarak nasıl inşa edildiğinden emin olamıyorlar. Yine de onları inşa eden insanlar ve bunu gerçekleştirmek için gerekli olan siyasi güç hakkında çok şey öğrendiler.
Piramitleri inşa edenler, yakındaki 17 dönümlük bir alana yayılan geçici bir şehirde yaşayan yetenekli Mısırlı işçilerdi. Fırın kalıntıları ve hayvan kemikleri yığınları, emeklerine karşılık çok iyi beslendiklerini göstermektedir.
Bu büyüleyici alanda yapılan arkeolojik kazılar, güçlü bir merkezi otorite tarafından desteklenmiş olması gereken, kaynak açısından zengin ve son derece organize bir topluluğu ortaya çıkarmıştır.
HERKES BU İNŞAYA KATKIDA BULUNDU
Muhtemelen Mısır'ın dört bir yanındaki topluluklar, antik firavunların zenginliğini ve kontrolünü sergilemek için bir bakıma ulusal bir proje haline gelen bu yapıya işçilerin yanı sıra yiyecek ve diğer temel ihtiyaçlar konusunda da katkıda bulunmuşlardır.
TEORİLER NE DİYOR?
Genellikle Mısırlıların devasa taş blokları, kızaklar, halatlar, makaralar ve kaldıraçlardan oluşan bir sistem kullanarak, su veya ıslak kille yağlanmış büyük rampalar boyunca yükseklere taşıdıklarına inanılıyor.
Piramitlerin inşasına dair bu sırlar yüzeyin altında yatıyor olabilir. Belki de gelecekteki görüntüleme teknolojisi içerideki blokların düzenini ortaya çıkardıkça, Mısırlı inşaatçıların bu zamansız anıtları nasıl yarattıklarına dair bir plan sağlayacaktır.
UZUN SÜRE ÖNCE YOK OLAN BİR DÜNYANIN KEŞFİ
Piramitler antik Mısır'ın inşasına yardımcı olduysa, aynı zamanda onu korudular. Giza uzun zaman önce yok olmuş bir dünyayı keşfetmemizi sağlıyor.
MEZARLIKTAN ÇOK DAHA FAZLASI
Harvard Üniversitesi'nden Mısırbilimci Peter Der Manuelian, “Pek çok insan buranın modern anlamda bir mezarlık olduğunu düşünüyor, ancak burası bundan çok daha fazlası” diyor.
“Bu süslü mezarlarda eski Mısır'daki yaşamın her yönüne dair harika sahneler var; yani bu sadece Mısırlıların nasıl öldüğüyle değil, nasıl yaşadığıyla da ilgili.”
MEZAR SANATI NELER İÇERİYOR?
Mezar sanatı, tarlalarında çalışan ve çiftlik hayvanlarıyla ilgilenen, balık tutan ve kuş avlayan, marangozluk yapan, kostüm giyen ve dini ritüeller ve defin uygulamaları gerçekleştiren eski çiftçilerin tasvirlerini içerir.
YAZITLAR NE ANLATIYOR?
Yazıtlar ve metinler de Mısır grameri ve dili üzerine araştırma yapılmasına olanak sağlıyor. Der Manuelian, “Firavun uygarlığı hakkında çalışmak istediğiniz hemen her konu Giza'daki mezar duvarlarında mevcut” diyor.
PİRAMİTLER HAKKINDA HALA KEŞFETTİĞİMİZ NELER VAR?
Giza piramitleri hâlâ pek çok sır barındırıyor. Bilim insanları yeni keşifler yapmaya devam ederken, bunların birçoğu da yeni soruları gündeme getiriyor.
Mısır Eski Eserler Bakanlığı'na bağlı uluslararası bir ekip olan ScanPyramids projesi, 2015 yılından bu yana piramitlerin içine girmeden modern teknolojiyi kullanarak piramitlerin içini araştırıyor.
Yüksek enerjili parçacık fiziğindeki gelişmeler, piramidin Büyük Galeri'sinin büyüklüğüne rakip olan bir boşluk ve Khufu Piramidi'ne giden Kuzey Yüzü Koridoru olarak adlandırılan başka bir geçit de dahil olmak üzere, 4.500 yıldır gizlenen çeşitli boş alanları ortaya çıkarmak için kozmik ışınları kullanmalarına izin verdi.
Bu boşlukların içinde bir şey olup olmadığı belli değil, ancak çoğu uzman bunların ritüel bir önemi olmadığına inanıyor. Bunun yerine, büyük olasılıkla inşaat sırasında, zamana meydan okuyan bu ikonik yapıların ağırlığını ve stresini dağıtmak için dikkatle tasarlanmış bir sistem olarak kullanılmışlardır.
Kaynak: National Geographic