MEZARLIKTAN ÇOK DAHA FAZLASI

Harvard Üniversitesi'nden Mısırbilimci Peter Der Manuelian, “Pek çok insan buranın modern anlamda bir mezarlık olduğunu düşünüyor, ancak burası bundan çok daha fazlası” diyor.

“Bu süslü mezarlarda eski Mısır'daki yaşamın her yönüne dair harika sahneler var; yani bu sadece Mısırlıların nasıl öldüğüyle değil, nasıl yaşadığıyla da ilgili.”