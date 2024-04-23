Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Kiracılara kızan ev sahibi eşyaları balkondan attı

        Kiracılara kızan ev sahibi eşyaları balkondan attı

        İstanbul Avcılar'da kiracıları ile sorun yaşayan ev sahibi, eşyaları 4'üncü kattaki balkondan attı. Yolu kaplayan eşyalar nedeniyle ev sahibine bin 500 lira ceza kesildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 12:00 Güncelleme: 23.04.2024 - 12:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        İstanbul'da ev sahibi ile kiracısı arasında ilginç bir olay yaşandı. Olay, Avcılar'ın Ambarlı Mahallesi'nde meydana geldi.

        2

        İddialara göre, 4 katlı binanın en üst katındaki daire, bir süre önce eşyalı olarak yabancı uyruklu bir kişiye kiralandı.

        3

        Kiracının evin odalarını başkalarına kiraladığını öğrenen ev sahibi, kiracıların daireden çıkmalarını istedi.

        4

        Emlakçı ile birlikte hareket eden ev sahibi, kiracıları daireden çıkardıktan sonra evdeki hurda haline gelen bütün eşyaları sokağa attı.

        5

        Buzdolabı, fırın ve çamaşır makinesini hurdacılara satan ev sahibi, diğer tüm eşyaları pencereden aşağı attırdı.

        6

        Mahallelinin uyarılarına aldırış etmeyen ev sahibi eşyaları camdan attıktan sonra cama yeniden kiralık ilanı astı.

        7

        Yoldan geçenler ve mahalleli, ev sahibinin camdan attığı ve kaldırımı tamamen kaplayan çekyat, yatak, yorgan gibi bir sürü eşyanın videosunu çekerek sosyal medya üzerinden Avcılar Belediyesi'ne iletti.

        8

        Kısa sürede zabıta ve temizlik ekipleri mahalleye sevk edildi.

        9

        Komşular, ev sahibinin kiracıları ile sorunlar yaşadığını ve kiracıları çıkardıktan sonra kullanılamayacak durumdaki eşyaları pencereden yola attığını anlattı.

        10

        Zabıta amiri, beyaz eşyaları almaya gelen hurdacılardan aldığı telefon ile emlakçı ve ev sahibine ulaştı.

        11

        Ev sahibine bin 500 lira ceza kesilirken temizlik işçileri kaldırımdaki eşyaları kamyona yükleyerek götürdü.

        #ev sahibi-kiracı kavgası
        #istanbul avcılar
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel ile görüşme ve DEM Parti açıklamaları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel ile görüşme ve DEM Parti açıklamaları
        Yurtta 23 Nisan coşkusu... Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Yurtta 23 Nisan coşkusu... Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Her zaman Atatürk'ün ışığında
        Her zaman Atatürk'ün ışığında
        Çocuklarla Atatürk
        Çocuklarla Atatürk
        TBMM arşivinden ilk 23 Nisan kutlamaları
        TBMM arşivinden ilk 23 Nisan kutlamaları
        "Süper Lig tescil edilmeyebilir!"
        "Süper Lig tescil edilmeyebilir!"
        Yeni amiral gemisi ortaya çıktı
        Yeni amiral gemisi ortaya çıktı
        Son dönemin trendi: Sandalye yogası
        Son dönemin trendi: Sandalye yogası
        Penaltı pozisyonu için kim, ne dedi?
        Penaltı pozisyonu için kim, ne dedi?
        2 askeri helikopter çarpıştı: 10 kişi öldü!
        2 askeri helikopter çarpıştı: 10 kişi öldü!
        Sivasspor - Fenerbahçe maçının yazar yorumları
        Sivasspor - Fenerbahçe maçının yazar yorumları
        10 gün evinde misafir etti... Vahşice öldürüldü!
        10 gün evinde misafir etti... Vahşice öldürüldü!
        Üzeri sıva ile kapatılmış! Tokat'taki depremler ortaya çıkardı
        Üzeri sıva ile kapatılmış! Tokat'taki depremler ortaya çıkardı
        İşte kalan maçlar
        İşte kalan maçlar
        Yokuştan kayan kamyon 11 araca çarptı!
        Yokuştan kayan kamyon 11 araca çarptı!
        İlk kez el ele
        İlk kez el ele
        Bakan Şimşek: Yatırımcılar Türkiye'ye büyük ilgi gösterdi
        Bakan Şimşek: Yatırımcılar Türkiye'ye büyük ilgi gösterdi
        İzin ücretinde vergi ve prim hesabı
        İzin ücretinde vergi ve prim hesabı
        Rekor nedenini izleyicileri anlattı
        Rekor nedenini izleyicileri anlattı