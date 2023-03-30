Başka bir inanışa göre; ayna kırıldığında zarar gören ruh, yaralarından sorumlu olan kişiden intikam almaya çalışırdı. İntikam şekli değişirdi ancak genellikle kızgın ruh yakın bir arkadaşın veya evdeki birinin hayatını kaybetmesine neden olurdu.

Üçüncü yüzyılda aynalar camdan yapılmaya başlayınca kırılmalar çok daha yaygın hale geldi. Bu durum, inancın da güncellenmesini sağladı.