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        Kırklareli'de oyların yeniden sayılması reddedildi

        KIRKLARELİ'de CHP'nin belediye başkan adayı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun oyların tekrar sayılması için yaptığı başvuru, Merkez İlçe Seçim Kurulu tarafından reddedildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 18:40 Güncelleme: 03.04.2024 - 18:45
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        Kırklareli'de oyların yeniden sayılması reddedildi
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        KIRKLARELİ'de CHP'nin belediye başkan adayı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun oyların tekrar sayılması için yaptığı başvuru, Merkez İlçe Seçim Kurulu tarafından reddedildi. 

        31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre, MHP'nin Kırklareli adayı Derya Bulut, belediye başkanı seçildi. MHP'li Bulut 21 bin 173 oy alırken, CHP'li Mehmet Siyam Kesimoğlu'na 20 bin 770 oy verildi. Seçimi 403 oy farkla kaybeden CHP'li Kesimoğlu, Merkez İlçe Seçim Kurulu'na oyların yeniden sayılması için başvurdu. Başvuruyu değerlendiren kurul, 6 ret, 1 kabul oyuyla oyların yeniden sayılmamasına karar verdi.

        'KIRKLARELİ HALKININ İRADESİ GÖLGELENEMEZ'

        ​Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapar Kesimoğlu, "Aradaki fark: 403. Geçersiz oy sayısı: 1924. İlçe Seçim Kurulu’nun 6’ya 1 aldığı oyların yeniden sayılmaması kararına biz CHP olarak bir üst kurul olan Kırklareli İl Seçim Kurulu’nda itiraz edeceğiz. Oradan da reddolursa YSK’ya taşıyacağız. Kırklareli halkının iradesi gölgelenemez. Bu eşitsizlik ve adaletsizlik aynı şekilde İstanbul Gaziosmanpaşa’da yaşanıyor. Geçersiz oyların, aradaki farkın kat kat üzerinde olması gerekçesiyle GOP’ta sayım yenileniyor, İl Seçim Kurulu kabul ediyor, YSK kabul ediyor fakat aynı hakkı biz CHP olarak Kırklareli’de alamıyoruz" ifadelerini kullandı.

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