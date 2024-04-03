Kırklareli'de oyların yeniden sayılması reddedildi

KIRKLARELİ'de CHP'nin belediye başkan adayı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun oyların tekrar sayılması için yaptığı başvuru, Merkez İlçe Seçim Kurulu tarafından reddedildi.

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre, MHP'nin Kırklareli adayı Derya Bulut, belediye başkanı seçildi. MHP'li Bulut 21 bin 173 oy alırken, CHP'li Mehmet Siyam Kesimoğlu'na 20 bin 770 oy verildi. Seçimi 403 oy farkla kaybeden CHP'li Kesimoğlu, Merkez İlçe Seçim Kurulu'na oyların yeniden sayılması için başvurdu. Başvuruyu değerlendiren kurul, 6 ret, 1 kabul oyuyla oyların yeniden sayılmamasına karar verdi.