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        Kırklareli'nde seçim sonuçlarına yapılan itiraz reddedildi

        Kırklareli'nde CHP'nin seçim sonuçlarına yaptığı itiraz reddedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 18:34 Güncelleme: 03.04.2024 - 18:34
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        Kırklareli'nde seçim sonuçlarına yapılan itiraz reddedildi
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        Kırklareli'nde CHP'nin seçim sonuçlarına yaptığı itiraz reddedildi.

        Merkez İlçe Seçim Kurulu, CHP’nin başvurusunu değerlendirerek seçim sonuçlarına itirazı reddetti.

        CHP Kırklareli İl Başkanlığınca dün Merkez İlçe Seçim Kuruluna itiraz dilekçesi verilmişti. Dilekçede geçersiz oyların sayısının fazla olması nedeniyle 200 sandıkta oyların yeniden sayılması için itirazda bulunulmuştu.

        Kesin olmayan sonuçlara göre Kırklareli Belediye Başkanlığına 21 bin 173 oyla MHP'nin adayı Derya Bulut seçildi. CHP'nin adayı Mehmet Siyam Kesimoğlu da 20 bin 770 oy almıştı.

        - Bir sandıkta yanlışlıkla başka partiye yazılan oylar MHP'ye eklendi

        Ancak İlçe Seçim Kurulu yetkilileri bir sandıkta MHP'nin oylarının başka partiye yazıldığını fark etti ve bu yanlış düzeltildi.

        Yapılan değişiklikle MHP'nin adayı Derya Bulut'un oyu 21 bin 287'ye yükseldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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