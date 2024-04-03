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        Kırklareli'nde İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı yapıldı

        Kırklareli'nde İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 09:51 Güncelleme: 03.04.2024 - 09:51
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        Kırklareli'nde İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı yapıldı
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        Kırklareli'nde İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.

        Vali Birol Ekici başkanlığında Valilik'te düzenlenen toplantıda, asayiş, güvenlik ve trafik tedbirleri görüşüldü.

        Toplantıda, kurumlar arası koordinasyonu gerektiren hususlar da görüşüldü.

        Vali Ekici, vatandaşın can ve mal güvenliğini korumak için gece gündüz demeden görev yapan kolluk kuvvetlerine teşekkür etti.

        Kentte tüm güvenlik tedbirlerinin alındığını belirten Ekici, çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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