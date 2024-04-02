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        Kırklareli'nde seçim sonuçlarına itiraz edildi

        Kırklareli'nde 52 bin 945 seçmenin oy kullandığı 200 sandık için Merkez İlçe Seçim Kuruluna itiraz edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 15:25 Güncelleme: 02.04.2024 - 15:25
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        Kırklareli'nde seçim sonuçlarına itiraz edildi
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        Kırklareli'nde 52 bin 945 seçmenin oy kullandığı 200 sandık için Merkez İlçe Seçim Kuruluna itiraz edildi.

        CHP Kırklareli İl Başkanı Bora Terzi ile CHP Merkez İlçe Başkanı Neslişah Erseçkin, İlçe Seçim Kuruluna itiraz dilekçelerini teslim etti.

        Terzi, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçersiz oyların sayısının fazla olması nedeniyle 200 sandıkta oyların yeniden sayılması için itirazda bulunduklarını söyledi. Yeniden sayım istediklerini belirten Terzi, sayımın sonuçları etkileyebileceğini kaydetti.

        Kesin olmayan sonuçlara göre Kırklareli Belediye Başkanlığına 21 bin 173 oyla MHP'nin adayı Derya Bulut seçildi. CHP'nin adayı da 20 bin 770 oy aldı.

        Öte yandan Kofçaz MHP İlçe Başkanlığı da İl Genel Meclisi oylarının yeniden sayılması için İlçe Seçim Kuruluna itirazda bulundu.

        Lüleburgaz ilçesinin Büyükkarıştıran beldesinde de CHP tarafından sandıkların tamamının sayımı için itiraz edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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