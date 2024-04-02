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        Otizmli Ata, özel sporcular masa tenisi milli takımına girmeyi hedefliyor

        ÖZGÜN TİRAN - Tekirdağ'da yaşayan 15 yaşındaki Ata Çağdaş Türközü, spor sayesinde geleceğe umutla bakıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 11:14 Güncelleme: 02.04.2024 - 11:14
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        Otizmli Ata, özel sporcular masa tenisi milli takımına girmeyi hedefliyor
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        ÖZGÜN TİRAN - Tekirdağ'da yaşayan 15 yaşındaki Ata Çağdaş Türközü, spor sayesinde geleceğe umutla bakıyor.

        Çorlu ilçesinde 8 yaşında yüzmeyle spor hayatına başlayan Türközü, Kovid-19 salgınında 11 yaşında masa tenisiyle tanıştı.

        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde masa tenisi özel sporcular antrenörü Soner Polat ile çalışmalara başlayan Türközü, antrenmanlarını yaşadığı Çorlu'ya 70 kilometre uzaklıktaki bu ilçede haftada 3 gün sürdürüyor.

        Yaşadığı ilçede kendisini çalıştıracak antrenör bulamadığı için il değiştirecek kadar azim sergileyen Türközü, 2022 yılında gerçekleştirilen Özel Sporcular Okul Sporları Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası'nda birinci oldu.

        Türközü, bu yıl 24-29 Mayıs'ta Kayseri'de gerçekleştirilecek Özel Sporcular Okul Sporları Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası'nda da ilk sırayı almayı hedefliyor.

        - Baba Türközü: "Özellikle odaklanmasına çok yardımcı oldu"

        Baba Çağdaş Türközü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğluna 2 yaşında otizmli tanısı konulduğunu söyledi.

        Otizm tanısı sonrası çocuğunun gelişimi için spora önem vermeye başladıklarını anlatan Türközü, ilk olarak yüzmeye başladıklarını belirtti.

        Kovid-19 sürecinde masa tenisi branşına geçiş yaptıklarını ifade eden Türközü, "Masa tenisine başladığımızda topa dahi vuramıyordu. Sonra baktık yavaş yavaş gelişiyor. Ondan sonra Soner hocayla iletişime geçtik. İyi bir ilerleme oldu ve Türkiye şampiyonu oldu." dedi.

        Çocuğunun masa tenisinde yetenekli olduğunu düşündüğünü anlatan Türközü, oğlunun severek antrenmanlara geldiğini kaydetti.

        Hedeflerinin milli takıma girmek olduğunu vurgulayan Türközü, "İletişim kurmakta zorlanıyordu, sporla enerjisini attı ve bu durum gelişimine yardımcı oldu. Masa tenisi özellikle odaklanmasına çok yardımcı oldu." değerlendirmesinde bulundu.

        Antrenörü Soner Polat ise Türközü'nün başarılı ve azimli bir sporcu olduğunu belirtti.

        Ata'nın antrenmana ilk geldiğinde sesiz, içine kapalı olduğunu ifade eden Polat, sporla birlikte sosyalleştiğini dile getirdi.

        Polat, Masa Tenisi İl Birinciliği ile Özel Sporcular Okul Sporları Masa Tenisi Türkiye Şampiyonluğu olan Ata'nın hedefinin Avrupa şampiyonluğu olduğunu sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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