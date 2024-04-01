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        Kırklareli'de başkanlığı 403 oy farkla kaybeden CHP adayı Kesimoğlu: İtiraz edeceğiz

        KIRKLARELİ'de kesin olmayan sonuçlara göre MHP'li Derya Bulut, Belediye Başkanı seçildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.04.2024 - 14:06 Güncelleme: 01.04.2024 - 14:10
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        Kırklareli'de başkanlığı 403 oy farkla kaybeden CHP adayı Kesimoğlu: İtiraz edeceğiz
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        KIRKLARELİ'de kesin olmayan sonuçlara göre MHP'li Derya Bulut, Belediye Başkanı seçildi. Seçimi 403 oy farkla kaybeden CHP'li Belediye Başkan Adayı Mehmet Siyam Kesimoğlu, 1924 oyun geçersiz sayıldığını belirterek, süresi dolmadan itirazda bulunacaklarını söyledi.

        31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde kesin olmayan sonuçlara göre, Kırklareli'de MHP'li Derya Bulut, Belediye Başkanı seçildi. Bulut, 21 bin 173, CHP'li Mehmet Siyam Kesimoğlu ise 20 bin 770 oy aldı. Kırklareli'de kullanılan 52 bin 945 oyun 51 bin 21'i geçerli, 1924 oy ise geçersiz sayıldı. Seçimi 403 oy farkla kaybeden CHP'li Kesimoğlu, seçimlere itiraz haklarını kullanacaklarını bildirdi.

        'Kırklareli Merkez Belediye Başkanlığı seçimleri hakkında duyurumuz' başlığıyla, sosyal medyadan açıklama yapan Kesimoğlu, şu ifadeleri kullandı:

        "Kesin olmayan sonuçlara göre yüzde 0,79'luk bir farkla, yani 403 oy ile seçim sonuçlanmış görünmektedir. Bununla ilgili büyük şüphelerimiz var; seçmenlerin birçoğunda mühürsüz oylar tespit edilmiş ve bunlar itirazlara rağmen geçerli sayılmıştır. İstatistik üzerinden baktığımızda da geçen seçime, yani sadece 10 ay öncesine göre, geçersiz oy sayısı 2'ye katlanmış ve 1924 adede yükselmiştir. Tüm bunların aydınlatılması ve kafalardaki soru işaretlerinin giderilmesi gerekmektedir. Bunun yolu ise toplamda 200 olan tüm sandıkların yeniden sayılmasıdır. İtiraz hazırlıklarımız hem yerelde hem genel merkezimiz nezdinde, hem de Ankara-İstanbul örnekleriyle koordineli bir şekilde devam etmekte olup, süremiz dolmadan yapılacaktır."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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